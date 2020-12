Coronavirus, le news. Italia in zona rossa. Nel mondo superati 1,8 milioni di morti. LIVE (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti Italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroportini le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport La fretta poco trasparente di Londra e i rischi del nazionalismo vaccinale

Nei comunicati rilasciati sia dall’azienda sia dal governo inglese manca una prima fondamentale informazione: quella sull’efficacia ...

La pandemia? Ha cambiato il lavoro, da così a così

Dopo la prima fase della pandemia, le aziende sono state costrette a tracciare un nuovo percorso. Deloitte ha raccolto le opinioni di oltre 10.000 lavoratori in sette Paesi europei per capire che cosa ...

