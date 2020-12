Coronavirus, le news. Italia in zona rossa. Nel mondo superati 1,8 milioni di morti. LIVE (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti Italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroportini le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività

TRIESTE. Tira tardi dalla sua bella e si dimentica della zona rossa e del coprifuoco È successo nel pieno della notte alle 2 di questo ultimo giorno dell'anno quando una pattuglia del Radiomobile di A ...

'No obbligo vaccino, meglio pensare a tracciamento immunizzati'

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Il lockdown natalizio andrebbe prolungato almeno fino a metà gennaio e non ci sono le condizioni per riaprire le scuole tra una settimana". Lo afferma Walter Riccia ...

