Coronavirus | l’atto d’accusa di Angela Merkel contro i negazionisti | «Teorie del complotto false e pericolose | ciniche e crudeli» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La cancellieraha registrato il discorso di fine anno con cui stasera si rivolgerà alla nazione sul primo canale televisivo tedesco, probabilmente per l’ultima volta da capo del governo in carica, visto che il suo mandato scade a settembre 2021 e finora ha sempre detto di non volersi ricandidare: «Non credo di esagerare se dico che negli ultimi 15 anni mai abbiamo sentito con questo peso l’anno che sta per finire. E mai, nonostante tutte le preoccupazioni e alcuni scetticismi, abbiamo guardato con tanta speranza verso l’anno nuovo», ha detto la cancelliera. Nel suo mirino sono finiti idella pandemia da: «Ledelnon sono solo, ma anchee ...