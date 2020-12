Coronavirus, la Cina approva il vaccino Sinopharm (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'ente regolatore cinese ha approvato il vaccino contro il Coronavirus sviluppato dal gigante farmaceutico statale Sinopharm, hanno annunciato funzionari locali. Sinopharm ha detto che il suo vaccino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'ente regolatore cinese hato ilcontro ilsviluppato dal gigante farmaceutico statale, hanno annunciato funzionari locali.ha detto che il suo...

ilpost : Come la Cina ha censurato la pandemia - ilpost : In Cina una giornalista è stata condannata per aver documentato l’inizio della pandemia a Wuhan - max70gub : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, la Cina approva il vaccino Sinopharm #cina - ilpost : La Cina ha autorizzato ufficialmente il suo primo vaccino - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la Cina approva il vaccino Sinopharm #cina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cina Coronavirus in Cina, torna l’incubo a Pechino: 10 aree in lockdown dopo la scoperta di nuovi casi Fanpage.it Coronavirus ultime notizie. Usa, record di quasi 4mila morti in 24 ore. Cina approva vaccino Sinopharm

Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4.000 morti per Covid-19 in 24 ore, un nuovo record. Nella giornata di mercoledì il Paese al mondo più colpito dal nuovo coronavirus ha riportato 3.927 decessi p ...

La Cina ha autorizzato il suo primo vaccino

È stato sviluppato da Sinopharm, un'azienda farmaceutica a controllo statale, e sembra avere un'efficacia al 79 per cento: ma i dati diffusi pubblicamente sono pochissimi ...

Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4.000 morti per Covid-19 in 24 ore, un nuovo record. Nella giornata di mercoledì il Paese al mondo più colpito dal nuovo coronavirus ha riportato 3.927 decessi p ...È stato sviluppato da Sinopharm, un'azienda farmaceutica a controllo statale, e sembra avere un'efficacia al 79 per cento: ma i dati diffusi pubblicamente sono pochissimi ...