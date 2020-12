Coronavirus, Italia in zona rossa. Gennaio all’insegna di prudenza e restrizioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il nuovo anno inizia stretto nelle maglie del lockdown con l’Italia che nella prima settimana del 2021 si tinge di rosso. La fascia più alta delle restrizioni è prevista dal 31 dicembre al 3 Gennaio per poi riprendere, dopo la pausa arancione del 4, il 5 e il 6 per l’Epifania. Nei giorni “rossi”, ad eccezione di Capodanno in cui il coprifuoco è stato allungato fino alle 7 del mattino, gli spostamenti per lavoro, necessità o visite a parenti e amici (sempre nel limite di due persone oltre a eventuali figli sotto i 14 anni o persone disabili e massimo una volta al giorno) sono consentiti, previa autocertificazione, dalle 5 alle 22. Dopo tale orario le motivazioni per poter circolare rientrano esclusivamente nell’ambito delle emergenze o di comprovate esigenze di lavoro. Dal 7 Gennaio nessun “liberi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il nuovo anno inizia stretto nelle maglie del lockdown con l’che nella prima settimana del 2021 si tinge di rosso. La fascia più alta delleè prevista dal 31 dicembre al 3per poi riprendere, dopo la pausa arancione del 4, il 5 e il 6 per l’Epifania. Nei giorni “rossi”, ad eccezione di Capodanno in cui il coprifuoco è stato allungato fino alle 7 del mattino, gli spostamenti per lavoro, necessità o visite a parenti e amici (sempre nel limite di due persone oltre a eventuali figli sotto i 14 anni o persone disabili e massimo una volta al giorno) sono consentiti, previa autocertificazione, dalle 5 alle 22. Dopo tale orario le motivazioni per poter circolare rientrano esclusivamente nell’ambito delle emergenze o di comprovate esigenze di lavoro. Dal 7nessun “liberi ...

Pres_Casellati : Il #terremoto in Croazia colpisce un Paese già duramente provato dal sisma di marzo e dal Coronavirus. Un pensiero… - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Il dottor Nazario Di Cicco ha denunciato la malasanità ne… - CaleEuropaEdic : ?? La Commissione Ue approva un aiuto di 73 milioni di Euro da parte dell'#Italia al fine di compensare #Alitalia pe… - KaraKartalDergi : RT @caricaturella: •Speranza / •Hope #Buonanno #31dicembre #Ultimodellanno #Capodanno2021 #AnnoNuovo #2021year #COVID19 #Coronavirus #Vacci… -