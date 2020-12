Coronavirus Italia: il bollettino Covid di oggi. Contagi e dati regione per regione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Risponde presente, anche all'ultimo metro di questo 2020, il bollettino sul Coronavirus in Italia . I dati Covid di oggi, 31 dicembre, sono attesi come sempre intorno alle 17. Sotto la lente, in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Risponde presente, anche all'ultimo metro di questo 2020, ilsulin. Idi, 31 dicembre, sono attesi come sempre intorno alle 17. Sotto la lente, in ...

Pres_Casellati : Il #terremoto in Croazia colpisce un Paese già duramente provato dal sisma di marzo e dal Coronavirus. Un pensiero… - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Il dottor Nazario Di Cicco ha denunciato la malasanità ne… - MaurizioTorchi2 : RT @Adri19510: SONO ANNI CHE NON ASCOLTO IL DISCORSO DEL P.D.R. E TANTOMENO STASERA PER SENTIRE CHE NON SI FARÀ NULLA PER MIGLIORARE L'ITAL… - vogue_italia : Cappelli sostenibili in tricot prodotti con filato che sarebbe stato perso: ecco Rat Hat #alwaysupportalent -