Coronavirus in Italia, ultime notizie. Le regioni chiedono di rimandare l’apertura degli impianti sciistici al 18 gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia, ultime notizie – L’Italia torna da oggi in “zona rossa” per contrastare l’epidemia di Coronavirus: le restrizioni sono previste fino al 3 gennaio 2021. Il 4 ritornerà, solo per un giorno, in fascia arancione. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 31 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore 07.00 – Le regioni chiedono di rimandare l’apertura ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020), ledi oggi– L’torna da oggi in “zona rossa” per contrastare l’epidemia di: le restrizioni sono previste fino al 32021. Il 4 ritornerà, solo per un giorno, in fascia arancione. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, giovedì 31 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.IN: LA DIRETTA Ore 07.00 – Ledi...

