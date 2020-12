Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 31 dicembre: 555 morti e 23.477 casi in più. Risalgono i positivi (Di giovedì 31 dicembre 2020) in Italia , il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di giovedì 31 dicembre . Nel giorno in cui il Governo conferma che dal 7 gennaio tutta Italia sarà in zona gialla (e riaprirà la ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) in, ildi oggi: i dati del Ministero della Salute di31. Nel giorno in cui il Governo conferma che dal 7 gennaio tuttasarà in zona gialla (e riaprirà la ...

Pres_Casellati : Il #terremoto in Croazia colpisce un Paese già duramente provato dal sisma di marzo e dal Coronavirus. Un pensiero… - Corriere : Vaccini, sugli acquisti tedeschi interviene l’Ue. Per l’Italia in arrivo 13,5 milioni di dosi in più - redazioneiene : LO SPECIALE UN ANNO DI COVID È IN ONDA ADESSO SU ITALIA1 Il dottor Nazario Di Cicco ha denunciato la malasanità ne… - francescocolucc : RT @vaticannews_it: #30dicembre Il #4febbraio prima Giornata @UN della fratellanza umana @UNRIC_Italia #Argentina Senato approva legge #Ab… - framarin : Parole più cercate su Google in Italia nel 2020: da Coronavirus a Maradona i trend dell’anno -