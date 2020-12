Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 dicembre: più contagi, meno guariti (Di giovedì 31 dicembre 2020) I dati di oggi del Coronavirus Aumentano i tamponi e di conseguenza il numero di contagi da Coronavirus. Il tasso di positività sale al 12,6% (+3,0% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 23.477 positivi al Coronavirus su 186.004 test effettuati. Rispettivamente, +7.275 infetti e +16.959 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 30 dicembre. Inoltre aumentano le terapie intensive, +27. Diminuiscono anche i ricoveri, -415 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 17.421 (-2539 rispetto ai dati del 30 dicembre). In 24h sono morte 555 persone a causa del Covid-19 in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) I dati di oggi delAumentano i tamponi e di conseguenza il numero dida. Il tasso di positività sale al 12,6% (+3,0% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 23.477 positivi alsu 186.004 test effettuati. Rispettivamente, +7.275 infetti e +16.959 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 30. Inoltre aumentano le terapie intensive, +27. Diminuiscono anche i ricoveri, -415 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei, 17.421 (-2539 rispetto ai dati del 30). In 24h sono morte 555 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, ildel 30 ...

