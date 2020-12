Coronavirus in Italia: crescono positivi, terapie intensive e anche l’indice Rt (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo aggiornamento del 2020 sull’emergenza Coronavirus, non porta con sé buone notizie. Dai dati giornalieri emerge che sono aumentati i casi in tutte le Regioni, e il monitoraggio settimanale ha sancito l’aumento dell’indice Rt. Tutto questo, getta ombre sul periodo post festivo: dopo il 7 gennaio non è escluso che alcune Regioni possano tornare rosse. Covid-19, il bollettino del 31 dicembre Dal bollettino del 31 gennaio 2020 emerge un deciso aumento del numero di contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24h sono stati trovate positive 23.477 persone, su un totale di 186.004 tamponi. Un balzo in avanti che riporta il tasso di positività al 12,6%: rispetto alla giornata di ieri, il rapporto tra positivi e tamponi è risalito del 3,0%. Drammatico anche il bilancio dei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo aggiornamento del 2020 sull’emergenza, non porta con sé buone notizie. Dai dati giornalieri emerge che sono aumentati i casi in tutte le Regioni, e il monitoraggio settimanale ha sancito l’aumento delRt. Tutto questo, getta ombre sul periodo post festivo: dopo il 7 gennaio non è escluso che alcune Regioni possano tornare rosse. Covid-19, il bollettino del 31 dicembre Dal bollettino del 31 gennaio 2020 emerge un deciso aumento del numero di contagi da Covid-19 in. Nelle ultime 24h sono stati trovate positive 23.477 persone, su un totale di 186.004 tamponi. Un balzo in avanti che riporta il tasso dità al 12,6%: rispetto alla giornata di ieri, il rapporto trae tamponi è risalito del 3,0%. Drammaticoil bilancio dei ...

