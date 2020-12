Coronavirus in Italia, bollettino 31 dicembre: 23.477 casi su 186.004 tamponi, 555 morti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 23.477 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.202. Aumentano i tamponi effettuati: 186.004, contro i 169.045 di ieri. La percentuale di positivi sale al 12,6% (ieri 9,58%). Sono 555 i morti, 27 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 4.800, poi la Lombardia con 3.859 e l'Emilia-Romagna con 2.116. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.555, con 202 nuovi ingressi. Secondo il monitoraggio dell'Iss, relativo al periodo 8-21 dicembre, a livello nazionale "l'Rt è più ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 23.477 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 16.202. Aumentano ieffettuati: 186.004, contro i 169.045 di ieri. La percentuale di positivi sale al 12,6% (ieri 9,58%). Sono 555 i, 27 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 31(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I nuovisono sparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 4.800, poi la Lombardia con 3.859 e l'Emilia-Romagna con 2.116. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.555, con 202 nuovi ingressi. Secondo il monitoraggio dell'Iss, relativo al periodo 8-21, a livello nazionale "l'Rt è più ...

