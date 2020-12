Coronavirus in Giappone, ipotesi stato d'emergenza: 'Dobbiamo frenare la pandemia a ogni costo' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per le prima volta dall'inizio della pandemia di Coronavirus in Giappone , Tokyo ha registrato oltre 1.000 casi di contagio in sole 24 ore: secondo i dati ufficiali, nella capitale il bilancio ... Leggi su leggo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per le prima volta dall'inizio delladiin, Tokyo ha registrato oltre 1.000 casi di contagio in sole 24 ore: secondo i dati ufficiali, nella capitale il bilancio ...

Covid: Giappone, oltre 1.000 casi a Tokyo in 24 ore

Covid, la Germania continua a far registrare picchi molto alti di contagi e vittime: nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 32.552 nuovi casi di coronavirus e 964 ...

GIAPPONE, SI AVVICINA

Di fronte a una inusitata propagazione dell’epidemia di Covid-19, il governo giapponese sta ormai prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di dichiarare lo stato di emergenza. Lo ha sottolinea ...

