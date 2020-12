Coronavirus in Campania: ecco i positivi di oggi, 31 dicembre 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus in Irpinia, sono 41 i positivi di oggi: un altro caso ad Avellino 31 dicembre 2020 Coronavirus, ecco i dati del Ministero della Salute aggiornati al 31 dicembre 2020 31 dicembre 2020 ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 31 dicembre 2020)in Irpinia, sono 41 idi: un altro caso ad Avellino 31i dati del Ministero della Salute aggiornati al 3131...

AskdataCovid : #Coronavirus, bollettino in data: 30 Dicembre 2020. 930 i nuovi positivi accertati con 11.985 tamponi effettuati.… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, oltre 1500 nuovi casi di positività in Campania: altri 10 decessi nelle ultime 48 ore - cronachedi : #COVID19, i dati della #Campania. #coronavirus - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 555 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 74.159: Sale a 1.800.241 morti nel Mondo… - Notiziedi_it : Coronavirus, oltre 1500 nuovi casi di positività in Campania: altri 10 decessi in 48 ore -