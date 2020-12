Coronavirus | il trasporto del vaccino Pfizer con delle scatole di cartone è una farsa? No | ecco perché

Leggi su open.online

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 27 dicembre 2020 l’utente Luca pubblica il video dell’arrivo delanti Covid19nella sede della Protezione civile di Palmanova, in provincia di Udine, mettendo in dubbio ile di conseguenza l’effettiva operazione di somministrazione. «Ma non doveva viaggiare a -80 gradi? Ora scopriamo che basta una utilitaria FIAT con 10 macchine di scorta e una scatola di» scrive Luca nel post, ma non è l’unico a sbagliare. Per chi ha fretta La confezione originale deldeve essere conservata a temperature dai -90 ai -60 °C. Una volta estratto dal congelatore ilpuò essere mantenuto per un massimo di 5 giorni tra i 2 e gli 8 °C. Lecontestate dagli utenti sono capaci di mantenere una ...