Coronavirus, il bollettino di Spoleto del 31 dicembre: una persona deceduta, 5 positivi e 15 guariti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una persona deceduta, 5 nuovi positivi e 15 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 13.09 del 31 dicembre, sono 159 (-11 rispetto al 30 dicembre) ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una, 5 nuovie 15. Secondo ildella Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 13.09 del 31, sono 159 (-11 rispetto al 30) ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - Open_gol : La situazione in Veneto resta preoccupante: il bollettino regionale segnala un peggioramento su positivi e morti - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Kualy2014 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - simcopter : RT @rtl1025: ?? Sono 23.477 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 555. Lo rende noto il nuovo bo… -