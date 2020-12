Coronavirus, il bollettino di oggi 31 dicembre: 555 morti e 23.477 contagi, 202 nuovi in terapia intensiva. Vaccinati 14mila italiani (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 31 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei Vaccinati: ... Leggi su today (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute digiovedì 312020. Icasi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei: ...

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #31dicembre: 129 morti, 4800 nuovi positivi ?Il bollettino emesso da Regione e Azienda Z… - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - ilriformista : I dati di oggi del #bollettino sul #Coronavirus: il tasso di positività risale al 12,6% - Open_gol : ?? Aumentano di quasi 9mila unità i tamponi effettuati: +32.858. In calo i dati sulla terapia intensiva (-8) ma gli… -