Coronavirus, il bollettino di oggi, 31 dicembre: 23.477 nuovi casi su 186.004 tamponi. I morti sono 555 (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'indice di positività odierno è del 12,6%, ieri era del 9,6. Ieri i contagi sono stati 16.202 (i tamponi 169.045), i morti 575. Tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 2.555, con 202 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Le regioni più...

