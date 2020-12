Coronavirus, il bollettino di oggi: 23.477 nuovi casi e 555 morti in 24 ore. Tornano a crescere le terapie intensive. Il tasso di positività sale al 12,6% (Di giovedì 31 dicembre 2020) Impennata di nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. Sono 23.477 (ieri erano 16.202), il dato più alto dal 4 dicembre scorso. A fronte di 186.004 tamponi, 17mila più di ieri, con un tasso di positività che sale al 12,6% (ieri 9,58). I decessi sono 555 (ieri 575), per un totale di 74.159 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire anche i ricoveri nelle terapie intensive (+27, ieri -21), con 202 nuovi ingressi giornalieri, per complessivi 2.555 degenti. Calano i ricoveri ordinari, 415 in meno (ieri -96), 23.151 in tutto. Il Veneto continua a essere la regione con l’incremento maggio di nuovi casi (4.800), seguita da Lombardia (3.859), Emilia Romagna (2.116), Lazio (1.767) e Puglia 1.661). I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Impennata didi contagio nelle ultime 24 ore. Sono 23.477 (ieri erano 16.202), il dato più alto dal 4 dicembre scorso. A fronte di 186.004 tamponi, 17mila più di ieri, con undicheal 12,6% (ieri 9,58). I decessi sono 555 (ieri 575), per un totale di 74.159 vittime dall’inizio dell’epidemia.a salire anche i ricoveri nelle(+27, ieri -21), con 202ingressi giornalieri, per complessivi 2.555 degenti. Calano i ricoveri ordinari, 415 in meno (ieri -96), 23.151 in tutto. Il Veneto continua a essere la regione con l’incremento maggio di(4.800), seguita da Lombardia (3.859), Emilia Romagna (2.116), Lazio (1.767) e Puglia 1.661). I ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #31dicembre: 129 morti, 4800 nuovi positivi ?Il bollettino emesso da Regione e Azienda Z… - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 31 dicembre in Lombardia: 3.859 nuovi positivi e 85 morti [aggiornamento delle 1… - PieraBelfanti : Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 dicembre: balzo dei contagi: 23.477 nuovi casi e tasso di… -