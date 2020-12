Coronavirus, i numeri in chiaro. La fisica Paolotti: «Zona gialla dal 7 gennaio? Azzardato, i contagi risaliranno. Inaccettabili gli ultimi dati sui tamponi» (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo bollettino del 2020 ha registrato oltre 23mila contagi di Coronavirus, a fronte di quasi 190mila tamponi. Mentre l’Italia torna in Zona rossa si guarda già all’uscita dal lockdown nazionale e alle misure che dovranno accompagnare il Paese nei prossimi mesi. «Italia in Zona gialla? Sinceramente mi sembra una mossa azzardata considerato anche il fatto che non conosciamo quale sarà l’effetto delle riaperture pre-natalizie che erano state fatte. Sono state intense e mi aspetto che a gennaio i numeri tornino a risalire», dice a Open la fisica Daniela Paolotti, ricercatrice della Fondazione Isi di Torino. Dottoressa, cosa ci dicono i dati di oggi? L’aumento dei contagi è ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’ultimo bollettino del 2020 ha registrato oltre 23miladi, a fronte di quasi 190mila. Mentre l’Italia torna inrossa si guarda già all’uscita dal lockdown nazionale e alle misure che dovranno accompagnare il Paese nei prossimi mesi. «Italia in? Sinceramente mi sembra una mossa azzardata considerato anche il fatto che non conosciamo quale sarà l’effetto delle riaperture pre-natalizie che erano state fatte. Sono state intense e mi aspetto che atornino a risalire», dice a Open laDaniela, ricercatrice della Fondazione Isi di Torino. Dottoressa, cosa ci dicono idi oggi? L’aumento deiè ...

Internazionale : Cinquantacinque detenuti si sono uccisi, 34 bambini sono in cella con le madri, il sovraffollamento è ancora dramma… - RegLombardia : #LNews A fronte di 32.858 tamponi effettuati sono 3.859 i nuovi positivi (11,7%). I guariti/dimessi sono 2.147 ??… - 79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus: i numeri dell'ultimo dell'anno sono brutti (in arrivo la terza ondata?) - Lucia25443382 : RT @CheHardship: Con le chiusure del cazzo abbiamo questi numeri: 31 Dicembre 2020 17:20 Coronavirus, in Italia 23.477 nuovi casi e 555 vit… - zazoomblog : Coronavirus: i numeri dellultimo dellanno sono brutti (in arrivo la terza ondata?) - #Coronavirus: #numeri… -