Coronavirus: i numeri dell'ultimo dell'anno sono brutti (in arrivo la terza ondata?) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva torna a salire: non accadeva dal 25 novembre. E si impenna anche la curva dei contagi, più di 23mila Leggi su today (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il saldo tra ingressi e uscite in terapia intensiva torna a salire: non accadeva dal 25 novembre. E si impenna anche la curva dei contagi, più di 23mila

Il rapporto postivi/tamponi in questo ultimo giorno del 2020 risale al 12,6 per cento, rispetto al 9,58%% di ieri ...

I contagiati diminuiscono ancora. Il 64% delle Rsa è Covid free

IVREA. Continua la discesa degli attualmente positivi nel territorio dell’Asl/To4, a domenica 27 dicembre erano 4.405, oltre 800 in meno rispetto ai 5.251 del 20 dicembre. Di questi l’85%, 3.725, sono ...

