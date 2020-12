Coronavirus: Giani, 'In Toscana 632 nuovi casi su 11.353 tamponi e 5.115 test rapidi' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Firenze, 31 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi positivi in Toscana sono 632 su 11.353 tamponi molecolari e 5.115 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Nel post Giani dedica un pensiero a una coppia di anziani, marito e moglie, guarita dal Covid e, pubblicando la foto che ritrae i due mano nella mano in ospedale, scrive: "L'amore è stato più forte del Covid! Livia e Ivo, 88 anni lei e 92 lui, hanno sconfitto insieme il virus. Finalmente, ancora mano nella mano, tornano a casa negativizzati. Una bellissima storia pratese, continuiamo a impegnarci per rendere la Toscana sicura". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Firenze, 31 dic. - (Adnkronos) - "Ipositivi insono 632 su 11.353molecolari e 5.115effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di. Nel postdedica un pensiero a una coppia di anziani, marito e moglie, guarita dal Covid e, pubblicando la foto che ritrae i due mano nella mano in ospedale, scrive: "L'amore è stato più forte del Covid! Livia e Ivo, 88 anni lei e 92 lui, hanno sconfitto insieme il virus. Finalmente, ancora mano nella mano, tornano a casa negativizzati. Una bellissima storia pratese, continuiamo a impegnarci per rendere lasicura".

