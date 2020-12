Coronavirus, Germania verso un nuovo lockdown, Merkel: «Crisi storica». Negli Usa 4 mila decessi in 24 ore, oltre 1,8 milioni in tutto il mondo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il numero delle vittime legate al Coronavirus registrate ufficialmente in tutto il mondo dall’inizio della pandemia ha superato quota 1,8 milioni. I dati globali arrivano, come sempre, dall’università americana Johns Hopkins. Il totale dei contagi registrati in tutto il mondo è di 82,5 milioni, con 46,6 milioni di persone guarite. I Paesi più duramente colpiti dal Covid restano gli Stati Uniti, con oltre 341 mila decessi totali e quasi 19,7 milioni di casi di contagio da quando è esplosa l’epidemia; subito dopo c’è il Brasile con 192 mila morti e 7,56 milioni di persone contagiate dal virus. Segue l’India dove i cittadini colpiti dall’infezione sono in ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il numero delle vittime legate alregistrate ufficialmente inildall’inizio della pandemia ha superato quota 1,8. I dati globali arrivano, come sempre, dall’università americana Johns Hopkins. Il totale dei contagi registrati inilè di 82,5, con 46,6di persone guarite. I Paesi più duramente colpiti dal Covid restano gli Stati Uniti, con341totali e quasi 19,7di casi di contagio da quando è esplosa l’epidemia; subito dopo c’è il Brasile con 192morti e 7,56di persone contagiate dal virus. Segue l’India dove i cittadini colpiti dall’infezione sono in ...

