Coronavirus: Gallera, '2021 ancora complicato ma sarà anno della svolta' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Il 2021 sarà ancora un anno complicato. Per molti mesi dovremo avere atteggiamenti diversi dalla nostra vita normale, con mascherine, gel e distanziamento. Ma oggi dobbiamo avere la forza di considerare il 2021 l'alba di un giorno nuovo". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un video sulla sua pagina Facebook. "Ci vorranno alcuni mesi in cui dovremo fare ancora grande attenzione e con ancora una diffusione ampia del virus. Però è arrivato il vaccino e abbiamo cure più performanti. E la luce in fondo al tunnel diventerà molto più forte". Il 2021, secondo Gallera, "sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Ilun. Per molti mesi dovremo avere atteggiamenti diversi dalla nostra vita normale, con mascherine, gel e distanziamento. Ma oggi dobbiamo avere la forza di considerare ill'alba di un giorno nuovo". Lo ha detto l'assessore al WelfareRegione Lombardia, Giulio, in un video sulla sua pagina Facebook. "Ci vorralcuni mesi in cui dovremo faregrande attenzione e conuna diffusione ampia del virus. Però è arrivato il vaccino e abbiamo cure più performanti. E la luce in fondo al tunnel diventerà molto più forte". Il, secondo, "...

pdnetwork : 'Coronavirus? Un'influenza che colpisce con una bassissima percentuale anziani e malati' scrive il vicesindaco di S… - CarlaGhizzani : RT @Cappellin_R: @alian_maria Vaccini: prima ai giovani o agli anziani ? L’obiettivo è diminuire le MORTI PER COVID. Basterebbe vaccinare t… - Massimo10489625 : ???? LE BUONE INIZIATIVE PER I CITTADINI ITALIANI ARRIVANO SEMPRE DA #DX Fontana: 'Esenzione ticket nel 2021 per c… - Cappellin_R : @GuidoCrosetto Vaccini: prima ai giovani o agli anziani ? L’obiettivo è diminuire le MORTI PER COVID. Basterebbe va… - Cappellin_R : @Michele_Arnese Vaccini: prima ai giovani o agli anziani ? L’obiettivo è diminuire le MORTI PER COVID. Basterebbe v… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gallera Coronavirus: Gallera, '2021 ancora complicato ma sarà anno della svolta' Il Tempo Coronavirus: Gallera, '2021 ancora complicato ma sarà anno della svolta'

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Il 2021 sarà ancora un anno complicato. Per molti mesi dovremo avere atteggiamenti diversi dalla nostra vita normale, con mascherine, gel e distanziamento. Ma oggi dobbi ...

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 dicembre/ Ancora giù rapporto test-positivi

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 31 dicembre 2020: l'ultimo report dell'anno con tutti i dati riguardanti il contagio ...

Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "Il 2021 sarà ancora un anno complicato. Per molti mesi dovremo avere atteggiamenti diversi dalla nostra vita normale, con mascherine, gel e distanziamento. Ma oggi dobbi ...Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 31 dicembre 2020: l'ultimo report dell'anno con tutti i dati riguardanti il contagio ...