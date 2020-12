Coronavirus, crescono il tasso di positività e i nuovi contagiati. Ancora tante vittime (Di giovedì 31 dicembre 2020) Torna ad impennarsi il numero dei nuovi contagiati in Italia. Dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss emerge che sono 23.477 (+7.275 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 555 decessi. Un dato che porta a 74.159 il numero delle vittime da inizio pandemia. Un altro dato che accresce la preoccupazione è soprattutto l'incidenza dei positivi: il tasso di positività infatti sale al 12,62 per cento contro il 9,58% di ieri.Torna a salire di 5.501 unità anche il dato degli attuali positivi che oggi sono 569.896 mentre sempre nelle ultime 24 ore sono guarite 17.421 persone. Sono stati registrati 186.004 tamponi, (169.045 ieri). Sale così a 26.598.607 il numero del tamponi effettuati da inizio pandemia nel nostro Paese. Complessivamente ad oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Torna ad impennarsi il numero deiin Italia. Dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss emerge che sono 23.477 (+7.275 rispetto a ieri) icasi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore e 555 decessi. Un dato che porta a 74.159 il numero delleda inizio pandemia. Un altro dato che accresce la preoccupazione è soprattutto l'incidenza dei positivi: ildiinfatti sale al 12,62 per cento contro il 9,58% di ieri.Torna a salire di 5.501 unità anche il dato degli attuali positivi che oggi sono 569.896 mentre sempre nelle ultime 24 ore sono guarite 17.421 persone. Sono stati registrati 186.004 tamponi, (169.045 ieri). Sale così a 26.598.607 il numero del tamponi effettuati da inizio pandemia nel nostro Paese. Complessivamente ad oggi ...

