Coronavirus, come fare l’autocertificazione di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi L’Italia è nuovamente in zona rossa fino al 3 gennaio. Ci si potrà muovere da casa solo per motivi di necessità, salute e lavoro con l’autocertificazione. Ecco come scaricarla e compilarla correttamente con tutti i dati necessari per non incorrere in problemi. Lunedì 4 gennaio si tornerà nuovamente in zona arancione. l’autocertificazione di Capodanno Dopo i primi tre giorni della settimana passati in zona arancione, l’Italia torna nuovamente in zona rossa. Questo vuol dire che mentre da lunedì a ieri ci si poteva spostare liberamente nel proprio comune di appartenenza da oggi non sarà più possibile. Occorrerà infatti con la zona rossa motivare mediante autocertificazione ogni spostamento anche nel proprio comune. Ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi L’Italia è nuovamente in zona rossa fino al 3 gennaio. Ci si potrà muovere da casa solo per motivi di necessità, salute e lavoro con. Eccoscaricarla e compilarla correttamente con tutti i dati necessari per non incorrere in problemi. Lunedì 4 gennaio si tornerà nuovamente in zona arancione.diDopo i primi tre giorni della settimana passati in zona arancione, l’Italia torna nuovamente in zona rossa. Questo vuol dire che mentre da lunedì a ieri ci si poteva spostare liberamente nel proprio comune di appartenenza da oggi non sarà più possibile. Occorrerà infatti con la zona rossa motivare mediante autocertificazione ogni spostamento anche nel proprio comune. Ci si potrà muovere solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità ...

ilpost : Come la Cina ha censurato la pandemia - ilpost : Il 2020 è stato l’anno del coronavirus, certo, ma anche delle cose che sono successe in mezzo: abbiamo raccolto un… - you_trend : ?? #Coronavirus: se poniamo il 1° agosto come inizio della 2a ondata, il numero di morti della 1a ondata risulta qua… - RivistaStudio : Chi non ne ha si lamenta della pressione sociale a farne, ma in un Paese a bassa natalità come l’Italia, soprattutt… - LkWarm : Buon 2021 #Covid19 #Coronavirus #SanSilvestro #31dicembre Chi vuole 'tutto come prima' non ha capito che il 'prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus Pmi e Imprese Commercio Credito Economie Fisco e consumi Infrastrutture Innovazione Lavoro Opportunità

Capodanno in zona rossa, oggi 31 dicembre l'Italia torna in zona rossa fino all'Epifania, con la sola giornata arancione del 4 gennaio.

Covid, andrà tutto bene? Speciale 10 libri sociali

Una raccolta di scritti intorno al tempo sospeso del Covid, una sorta di resilienza collettiva densa di umanità. Trai i temi dello speciale: la scuola, l'isolamento forzato, le scelte politiche, la ri ...

Capodanno in zona rossa, oggi 31 dicembre l'Italia torna in zona rossa fino all'Epifania, con la sola giornata arancione del 4 gennaio.Una raccolta di scritti intorno al tempo sospeso del Covid, una sorta di resilienza collettiva densa di umanità. Trai i temi dello speciale: la scuola, l'isolamento forzato, le scelte politiche, la ri ...