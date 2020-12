Coronavirus, 23.477 nuovi casi e 555 vittime: l’ultimo bollettino del 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeo I nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 23.477, a fronte di 186.004 tamponi effettuati (ieri 16.202 casi con 169.045 tamponi). Le vittime, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute oggi 31 dicembre 2020, sono state 555 (ieri 575). Gli attualmente positivi in Italia sono 569.896 (+5.501). Con l’ultimo bollettino dell’anno si possono tirare le somme dei contagi totali in Italia nel 2020: sono stati 2.107.166, mentre le vittime sono state in totale 74.159. Per quanto riguarda i ricoveri totali in terapia intensiva, sono 202 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.555 (-27 rispetto a ieri,). I ricoveri ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeo Idiin Italia nelle ultime 24 ore sono stati 23.477, a fronte di 186.004 tamponi effettuati (ieri 16.202con 169.045 tamponi). Le, secondo ildiffuso dal ministero della Salute oggi 31 dicembre, sono state 555 (ieri 575). Gli attualmente positivi in Italia sono 569.896 (+5.501). Condell’anno si possono tirare le somme dei contagi totali in Italia nel: sono stati 2.107.166, mentre lesono state in totale 74.159. Per quanto riguarda i ricoveri totali in terapia intensiva, sono 202 iingressi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.555 (-27 rispetto a ieri,). I ricoveri ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 31/12/20 • Attualmente positivi: 569.896 • Deceduti: 74.159 (+555) • Dimessi/Guariti: 1.463.111 (+… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 23.477 nuovi casi e 555 vittime #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: 23.477 casi e 555 morti - MPSkino : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 31/12/20 • Attualmente positivi: 569.896 • Deceduti: 74.159 (+555) • Dimessi/Guariti: 1.463.111 (+17.421) •… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 23.477 nuovi casi e 555 vittime #coronavirus -