Corona virus: Italia, 569896 attualmente positivi a test (+5501 in un giorno) con 74159 decessi (555) e 1463111 guariti (17421). Totale di 2107166 casi (23477) Dati della protezione civile: effettuati 186004 tamponi (Di giovedì 31 dicembre 2020)

