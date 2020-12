“Controlli anche sui social”, l’ultima dichiarazione shock del ministro Lamorgese (Di giovedì 31 dicembre 2020) A conclusione dell’anno 2020, non poteva mancare la ciliegina sulla torta… La punta di diamante per rappresentare la dura realtà di deprivazione delle libertà cui siamo stati sottoposti per la maggior parte dei trascorsi 365 giorni. Il ministro degli interni mette in guardia, proprio come farebbero dei genitori indispettiti con i propri figli (se volessimo interpretare attraverso una chiave di lettura più bonaria) o come farebbero dei secondini tra le mura delle celle di un carcere (se volessimo essere un po’ più fantasiosi e utilizzare una chiave di lettura meno tenera). Dicevamo, Lamorgese prima che si avvicini troppo il famoso conto alla rovescia, con il dito puntato, mette in guardia i cittadini e ci tiene a sottolineare che i Controlli saranno fatti a tappeto e che non verranno tralasciate nemmeno le realtà virtuali. Il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 31 dicembre 2020) A conclusione dell’anno 2020, non poteva mancare la ciliegina sulla torta… La punta di diamante per rappresentare la dura realtà di deprivazione delle libertà cui siamo stati sottoposti per la maggior parte dei trascorsi 365 giorni. Ildegli interni mette in guardia, proprio come farebbero dei genitori indispettiti con i propri figli (se volessimo interpretare attraverso una chiave di lettura più bonaria) o come farebbero dei secondini tra le mura delle celle di un carcere (se volessimo essere un po’ più fantasiosi e utilizzare una chiave di lettura meno tenera). Dicevamo,prima che si avvicini troppo il famoso conto alla rovescia, con il dito puntato, mette in guardia i cittadini e ci tiene a sottolineare che isaranno fatti a tappeto e che non verranno tralasciate nemmeno le realtà virtuali. Il ...

