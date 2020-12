Conte-Renzi | sfida continua Giorni cruciali per il futuro del governo

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ombre di crisi nella maggioranza con il pressing di Matteoche non stacca la spina, ma minaccia di portare la crisi in Parlamento

matteosalvinimi : La soluzione? La Lega la propone da tempo. Rottamazione (togliendo sanzioni e interessi) oppure saldo e stralcio, l… - petergomezblog : Trenta pagine di critiche e tredici righe di proposte. Ecco il piano Recovery di Italia Viva, annunciato da Renzi c… - fattoquotidiano : IL PIANO DI RENZI Trenta pagine di critiche e tredici righe di proposte, ecco il piano Recovery firmato Italia viva - mario_bontempo : RT @gabrielepillit1: @GiuliaCortese1 Andiamo alla sostanza. Conte non vuole investire i prestiti del NGEU ma spendere quelli a fondo perdut… - emanuelegatti : @PoliticaPerJedi @mfonthenet Se posso, gliene suggerisco uno. Renzi lotta per la sua sopravvivenza politica. A lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Renzi

Stipendi dei prof troppo bassi, la Flc Cgil fa notare come il Presidente del Consiglio Conte ammette il problema ma non fa nulla per risolverlo ...Renzi pronto a ritirare i ministri: si tratta per evitare una crisi drammatica in piena pandemia. Il precedente del ‘90 (con Mattarella che si dimise da ministro). Tutte le possibilità per il 2021 ...