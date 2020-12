"Conte leader nascente, non morente". Sondaggio Noto sullla lista del premier: ha l'Italia in mano, numeri sconcertanti (Di giovedì 31 dicembre 2020) La lista Conte c'è già. Lo spiega al Fatto quotidiano Antonio Noto, dell'omonima agenzia di sondaggi. Nome e logo già depositati da Gianfranco Rotondi (Italia 2023), non c'entrano. Il merito, se così si può dire, è stato tutto dell'epidemia di Covid che ha travolto l'Italia e la sua classe politica. "Il primo Sondaggio - spiega Noto al Fatto - lo abbiamo fatto dopo la nascita del governo giallorosso ed era intorno al 15%, mentre gli ultimi dati di 10 giorni fa oscillano tra il 10 e il 12%". Insomma, la seconda ondata pare aver sgonfiato un po' il nome del premier, anche se secondo il sondaggista è una "piccola flessione naturale". "Al governo non si guadagna consenso - sottolinea Noto - e io interpreto questo dato come uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lac'è già. Lo spiega al Fatto quotidiano Antonio, dell'omonima agenzia di sondaggi. Nome e logo già depositati da Gianfranco Rotondi (2023), non c'entrano. Il merito, se così si può dire, è stato tutto dell'epidemia di Covid che ha travolto l'e la sua classe politica. "Il primo- spiegaal Fatto - lo abbiamo fatto dopo la nascita del governo giallorosso ed era intorno al 15%, mentre gli ultimi dati di 10 giorni fa oscillano tra il 10 e il 12%". Insomma, la seconda ondata pare aver sgonfiato un po' il nome del, anche se secondo il sondaggista è una "piccola flessione naturale". "Al governo non si guadagna consenso - sottolinea- e io interpreto questo dato come uno ...

Il 2020, l’anno della pandemia, è agli sgoccioli. Anche in politica, tra voci di rimpasto e lo spettro di una crisi di governo, è tempo di tirare le somme. Secondo un sondaggio condotto da Demos nelle ...

Il leader di Azione Carlo Calenda risponde alle parole di Matteo Renzi, che ha dato al Governo l'ennesimo ultimatum ...

