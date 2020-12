Contagi, non c'è la discesa sperata. Iss: 'fase di transizione e incertezza' (Di giovedì 31 dicembre 2020) "La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po' rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo e' un tema digrande attenzione, ed e' un grande ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 31 dicembre 2020) "La curva nel nostro Paese è in decrescita, ma un po' rallentata. Però ci sono paesi a noi vicini che mostrano invece una curva in ricrescita. Questo e' un tema digrande attenzione, ed e' un grande ...

CUNEO CRONACA - Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte (ultimo aggiornamento 30 dicembre), sono 112 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. “D ...

Covid-19, Walter Ricciardi: "Scuole non riaprano dopo le feste, lockdown fino a fine gennaio"

Secondo il professionista per abbassare la curva servono dei lockdown lunghi e a livello nazionale. Rischioso anche tornare a scuola dopo il 7 gennaio ...

