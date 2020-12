Concerti di Capodanno, cosa seguire la sera del 31: Vasco Rossi a Bologna, Elodie a Roma (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nessun grande evento in piazza quest’anno, ma la scelta in merito a cosa vedere la notte del 31 dicembre non lascerà certo a bocca asciutta tutti i fanatici dell’appuntamento con i Concerti di Capodanno. Sono diverse le città e i comuni italiani ad aver organizzato qualcosa, in via streaming o televisiva, per sopperire ai divieti; manifestazioni in diretta come in collegamento, Concerti e clip di varia natura assemblate gratuitamente per cittadini e semplici curiosi. E se lo show di Rai Uno è confermato come al solito, le alternative non sono poche. Occhi puntati sul programma di Roma, ma non mancano le proposte a Bologna e Venezia: i Concerti di Capodanno 2021 nell’era dello streaming Il lavoro più importante tra i ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nessun grande evento in piazza quest’anno, ma la scelta in merito avedere la notte del 31 dicembre non lascerà certo a bocca asciutta tutti i fanatici dell’appuntamento con idi. Sono diverse le città e i comuni italiani ad aver organizzato qual, in via streaming o televisiva, per sopperire ai divieti; manifestazioni in diretta come in collegamento,e clip di varia natura assemblate gratuitamente per cittadini e semplici curiosi. E se lo show di Rai Uno è confermato come al solito, le alternative non sono poche. Occhi puntati sul programma di, ma non mancano le proposte ae Venezia: idi2021 nell’era dello streaming Il lavoro più importante tra i ...

