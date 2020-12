Concerti al chiuso? L’esito del live ‘pilota’ di Barcellona: 463 persone, nessun contagiato (Di giovedì 31 dicembre 2020) nessun contagiato. Ovvero: fare cultura al tempo del Covid è possibile e persino non rischioso. Basta predisporre le giuste condizioni, ovviamente. A dirlo sono i risultati del trial clinico PRIMA-CoV a Barcellona, vale a dire l’evento pilota organizzato lo scorso 12 dicembre nella storica sala Concerti Apolo per verificare da una parte l’efficacia dei test rapidi e dall’altra, soprattutto, l’effettivo rischio di contagio da Covid19 che comporta un evento in uno spazio chiuso. Ebbene, i risultati aprono uno spiraglio di luce all’alba del Veglione di Capodanno più morigerato di sempre: nessuno dei 463 spettatori del concerto tenutosi all’Apolo ha contratto il coronavirus. Certo, non è stato un evento stravissuto e straviziato come quelli a cui eravamo abituati pre-pandemia, ma il dato è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020). Ovvero: fare cultura al tempo del Covid è possibile e persino non rischioso. Basta predisporre le giuste condizioni, ovviamente. A dirlo sono i risultati del trial clinico PRIMA-CoV a, vale a dire l’evento pilota organizzato lo scorso 12 dicembre nella storica salaApolo per verificare da una parte l’efficacia dei test rapidi e dall’altra, soprattutto, l’effettivo rischio di contagio da Covid19 che comporta un evento in uno spazio. Ebbene, i risultati aprono uno spiraglio di luce all’alba del Veglione di Capodanno più morigerato di sempre:o dei 463 spettatori del concerto tenutosi all’Apolo ha contratto il coronavirus. Certo, non è stato un evento stravissuto e straviziato come quelli a cui eravamo abituati pre-pandemia, ma il dato è ...

