Coldiretti | persi 500 milioni di euro per impossibilità di festeggiare Capodanno fuori casa

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Vale 500diin meno l’di cenareper il tradizionale veglione di fine anno, con 6di italiani che lo scorso anno avevano cenato in ristoranti, alberghi e agriturismi. È quanto emerge da una analisi dellasugli effetti delle restrizioni per, che sottolinea come per molte realtà della ristorazione questa giornata fa solitamente registrare il picco degli incassi, con un spesa media che lo scorso anno ha superato gli 80per persona. La spesa media degli italiani per il cenone di fine anno scende a 65in media a famiglia, con un crollo del 32% rispetto allo scorso anno. Tra i prodotti, lo spumante si è confermato come irrinunciabile ...