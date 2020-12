Coldiretti, nuovi dazi USA graziano 1,5 miliardi di export di vino italiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – I nuovi dazi sul vino europeo che gli Stati Uniti hanno imposto oggi non comprendono quello italiano, il cui export negli USA vale 1,5 miliardi di euro, secondo la Coldiretti. L’Office of the U.S. Trade Representative ha infatti scelto di colpire vini e cognac francesi e tedeschi all’interno della disputa aperta tra USA ed Europa per gli aiuti concessi, rispettivamente, a Boeing e Airbus. Il vino italiano, il cui export è in leggero calo del 5% quest’anno, è stato salvato ancora una volta dai dazi americani che invece si sono accaniti di nuovo nei confronti della Francia che è il principale concorrente del Made in Italy su quel mercato, ha sottolineato la Coldiretti. Gli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Isuleuropeo che gli Stati Uniti hanno imposto oggi non comprendono quello, il cuinegli USA vale 1,5di euro, secondo la. L’Office of the U.S. Trade Representative ha infatti scelto di colpire vini e cognac francesi e tedeschi all’interno della disputa aperta tra USA ed Europa per gli aiuti concessi, rispettivamente, a Boeing e Airbus. Il, il cuiè in leggero calo del 5% quest’anno, è stato salvato ancora una volta daiamericani che invece si sono accaniti di nuovo nei confronti della Francia che è il principale concorrente del Made in Italy su quel mercato, ha sottolineato la. Gli ...

(Teleborsa) – I nuovi dazi sul vino europeo che gli Stati Uniti hanno imposto oggi non comprendono quello italiano, il cui export negli USA vale 1,5 miliardi di euro, secondo la Coldiretti. L’Office ...

Dazi: Coldiretti, Usa graziano 1,5 miliardi di vino made in Italy

Gli Stati Uniti graziano l'Italia che è il principale esportatore di vino negli Stati Uniti per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro.

Gli Stati Uniti graziano l'Italia che è il principale esportatore di vino negli Stati Uniti per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro.