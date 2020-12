Colazioni veloci | leggere e nutrienti | ecco cosa mangiare al mattino

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti dicono che la colazione sia il pasto più importante della giornata, ma nessuno vi dice che, se fatta bene, può essere anche uno dei pasti più buoni e. In questo articolo troverete qualche consiglio per realizzare una tipologia colazione sana, nutriente e soprattutto veloce e sbrigativa, da proporre tutti i giorni. 5 proposte per una colazione sana, nutriente e gustosa: Frullato di frutta Porridge Pancake Waffles Avocado Toast Frullato di frutta: può essere preparato la sera prima e tenuto in frigo, oppure fatto al momento., un esempio: 500 gr di mirtilli freschi 250 ml di latte (quello che preferisci) 2 vasetti di yogurt (al naturale o ai mirtilli) 5 cubetti di ghiaccio 2/3 cucchiai di miele o altro dolcificante a tuo gusto Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore e la colazione è pronta! Porridge: tipico delle ...

