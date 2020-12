Clementino/ Adriano Celentano pazzo di lui? Partenope il nuovo singolo che…

(Di giovedì 31 dicembre 2020)sul palco de L'anno che verrà dopo il successo di The Voice Senior,diilche porterà questa sera in tv su Rai1

Ultime Notizie dalla rete : Clementino Adriano

Il Sussidiario.net

Il rapper Clementino è reduce del successo ottenuto a The Voice Senior e adesso si prepara a calcare il palco de L’Anno che Verrà al fianco di Amadeus e di tutti gli artisti che si alterneranno sul ...Clementino racconta così la sua “Partenope” e non poteva trovare un modo migliore per festeggiare i 38 anni, due terzi dei quali spesi sui palchi della scena rap, prima napol ...