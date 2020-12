Cividale | uniti per invitare la cittadinanza ad aderire alla vaccinazione contro il Covid

Leggi su udine20

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Maggioranza e opposizione in consiglio comunaleperlaadil. Succede adel Friuli (Udine) dove sindaco, vicesindaco e consiglieri di tutti gli schieramenti politici si sono dati appuntamento stamani per lanciare un appello: “Quando sarà il vostro turno dite sì al vaccino”. Un richiamo forte, trasversale, inequivocabile, che i promotori auspicano possa essere replicato da altre amministrazioni comunali in Friuli-Venezia Giulia e in tutta Italia, perché “riassume il valore della trasversalità e della responsabilità di chi ha l’onore e l’onere di rappresentare la”. “L’avvio della campagna vaccinale è un’iniezione di speranza ...