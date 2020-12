Cinema | è morto Robert Hossein | attore e regista francese di grande fascino**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Parigi, 31 dic. - (Adnkronos) - L', famoso aver recitato nella saga cinematografica dei cinque film di "Angelica", interpretando il ruolo del conte Joffrey de Peyrac accanto all'attrice Michèle Mercier, èoggi all'età di 93 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta in una clinica di Essey-lès-Nancy, "in seguito ad una crisi respiratoria", il giorno dopo il suo compleanno, è stato dato dalla moglie, l'attrice Candice Patou. Secondo la stampa localesarebbe deceduto per le complicazioni del Covid. Era nato a Parigi il 30 dicembre 1927 comehoff, figlio di André, compositore di origine iraniana, e Anna Minkovskaja, attrice russa proveniente da ...