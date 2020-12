Cinema e Covid: l’ecatombe del 2020. In un anno persi 460 milioni di incassi e tra il 75% e il 90% di pubblico (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per il Cinema in sala, nell’anno del Covid-19, è stata un’ecatombe. Lo rivelano i dati Cinetel dell’anno 2020. Dati che possono definirsi in un solo modo: disastrosi. Intanto le sale sono rimaste chiuse per oltre cinque mesi: da marzo a giugno 2020, e di nuovo da novembre 2020 fino ad oggi. Quindi le sale Cinematografiche italiane sono rimaste aperte solo durante il periodo per tradizione meno frequentato da decenni: l’estate. Periodo durante il quale si è svolto il Festival del Cinema di Venezia che ha visto mescolarsi, attenendosi a rigidissime misure di sicurezza sanitaria, migliaia di addetti ai lavori e pubblico da ogni parte del mondo senza registrare un contagio che uno. L’incasso complessivo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per ilin sala, nell’del-19, è stata un’ecatombe. Lo rivelano i dati Cinetel dell’. Dati che possono definirsi in un solo modo: disastrosi. Intanto le sale sono rimaste chiuse per oltre cinque mesi: da marzo a giugno, e di nuovo da novembrefino ad oggi. Quindi le saletografiche italiane sono rimaste aperte solo durante il periodo per tradizione meno frequentato da decenni: l’estate. Periodo durante il quale si è svolto il Festival deldi Venezia che ha visto mescolarsi, attenendosi a rigidissime misure di sicurezza sanitaria, migliaia di addetti ai lavori eda ogni parte del mondo senza registrare un contagio che uno. L’incasso complessivo del ...

clikservernet : Cinema e Covid: l’ecatombe del 2020. In un anno persi 460 milioni di incassi e tra il 75% e il 90% di pubblico - Noovyis : (Cinema e Covid: l’ecatombe del 2020. In un anno persi 460 milioni di incassi e tra il 75% e il 90% di pubblico) P… - FQMagazineit : Cinema e Covid: l’ecatombe del 2020. In un anno persi 460 milioni di incassi e tra il 75% e il 90% di pubblico - infoitsalute : Covid | il Governo verso il no alle riaperture di cinema | teatri e altre attività - infoitsalute : Covid: Cinema, teatri e discoteche non riapriranno a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Covid Cinema e Covid: l’ecatombe del 2020. In un anno persi 460 milioni di incassi e tra il 75% e il 90% di… Il Fatto Quotidiano Il ministro Speranza: «Il coprifuoco resterà anche dopo il 6 gennaio»

«Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi ... che è stato straordinario e conosce i danni da Covid. La volontarietà è la via maestra, come riconosciuto dal ...

Vaccino, Speranza: «La volontarietà è la scelta giusta. A fine estate vicini all'immunità»

In un Italia in zona rossa per le feste natalizie a causa delle restrizioni per il Covid, resta «prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo - ...

«Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi ... che è stato straordinario e conosce i danni da Covid. La volontarietà è la via maestra, come riconosciuto dal ...In un Italia in zona rossa per le feste natalizie a causa delle restrizioni per il Covid, resta «prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo - ...