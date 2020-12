Cina | somministrati 3 milioni di vaccini anti Covid in 15 giorni

(Di giovedì 31 dicembre 2020) In poco più di due settimane, precisamente dal 15 dicembre scorso, insono state somministrate 3di dosi di vaccino-19 A partire dal 15 dicembre, insono state somministrate 3di dosi di vaccino-19. A renderlo noto sono stati i funzionari del governo che al contempo hanno L'articolo proviene da Inews.it.

sardanews : Covid: Cina, somministrati oltre 3 mln di vaccini - sacspo : Covid: Cina, somministrati oltre 3 mln di vaccini Dal 15 dicembre, a 'gruppi chiave' della popolazione - iconanews : Covid: Cina, somministrati oltre 3 mln di vaccini - CWB_NGO : @giunbia Quella di massa non è partita. (270 milioni di abitanti in 17000 isole) I vaccini arrivati dalla Cina (poc… - ItaliaInforma2 : #Coronavirus, paradosso Cina: un milione di vaccini somministrati senza approvazione. ?? -

In poco più di due settimane, precisamente dal 15 dicembre scorso, in Cina sono state somministrate 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 ...Le autorità cinesi hanno approvato il vaccino anti-Covid messo a punto dalla società farmaceutica statale Sinopharm: lo riporta la Cnn che cita funzionari del governo. Ieri la Sinopharm ha reso noto c ...