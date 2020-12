Ciclismo | il 2020 consacra nuovi fenomeni Verso l’inizio di una nuova era

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Unovviamente strano e unico nel suo genere, ma il mondo delha comunque vissuto una stagione intensa e ricca di tanti appuntamenti e protagonisti più o meno attesi. In poco più di tre mesi si è riusciti a condensare praticamente tutta la stagione, non senza difficoltà o “stranezze” che sicuramente possono aver agevolato alcune sorprese davvero impronosticabili. In linea di massima però va a chiudersi un anno che potrebbe passare alla storia come quello della definitivazione di unagenerazione di. La copertina probabilmente se la prende la Slovenia, con Tadej Pogacar capace di vincere il Tour de France alla sua prima partecipazione e Primoz Roglic che “si consola” con il secondo posto e la vittoria della Vuelta. Ma come dimenticare i numeri da fuoriclasse di Wout ...