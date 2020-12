Ciclismo, Egan Bernal: “Inizio a pedalare senza dolore ma non penso farò in tempo per il Giro, l’obiettivo è il Tour” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo un anno concluso con ben poche soddisfazioni, cosa si aspetta Egan Bernal dal suo 2021? Il portacolori del team Ineos Grenadiers ha annunciato che i suoi problemi fisici non gli impediranno di puntare con tutte le sue forze ad un secondo titolo al Tour de France: il suo obiettivo principale della nuova stagione. Dopo aver vinto la Grand Boucle nel 2019 all’età di 22 anni, il colombiano è stato costretto ad abbandonare la difesa del titolo in questa edizione per colpa del mal di schiena. Successivamente, come se non bastasse, gli è anche stata diagnosticata la scoliosi della colonna vertebrale. Lo stesso Bernal inizialmente ha suggerito che la sua guarigione avrebbe richiesto diversi mesi e, nonostante abbia detto la scorsa settimana che si sta allenando senza sentire dolore, si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo un anno concluso con ben poche soddisfazioni, cosa si aspettadal suo 2021? Il portacolori del team Ineos Grenadiers ha annunciato che i suoi problemi fisici non gli impediranno di puntare con tutte le sue forze ad un secondo titolo alde France: il suo obiettivo principale della nuova stagione. Dopo aver vinto la Grand Boucle nel 2019 all’età di 22 anni, il colombiano è stato costretto ad abbandonare la difesa del titolo in questa edizione per colpa del mal di schiena. Successivamente, come se non bastasse, gli è anche stata diagnosticata la scoliosi della colonna vertebrale. Lo stessoinizialmente ha suggerito che la sua guarigione avrebbe richiesto diversi mesi e, nonostante abbia detto la scorsa settimana che si sta allenandosentire, si è ...

Egan Bernal ha scelto il Tour de France 2021. “Spero di poter essere al via dei campionati che si dovrebbero svolgere a febbraio”, ha spiegato ricordando anche la necessità di prudenza legata al coron ...

