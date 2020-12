Ciclismo | Brian Van Goethem si ritira a soli 29 anni | “Un peccato fermarmi dopo un anno così brutto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020)Vandice addio al29. Il corridore neerlandese, che ha disputato le ultime due stagioni con i colori della Lotto Soudal non ha trovato un contratto per il 2021 e ha deciso quindi di dire basta. Una scelta sofferta soprattutto perchè arriva al termine di un’annata molto particolare. In un’intervista concessa a Omroepzeeland, Vanha spiegato i motivi del ritiro: “È davvero unun. Avrei preferito rimanere professionista, ma devo anche essere realista sul fatto che non ci sia più una possibilità. Non so cosa farò adesso“. Un messaggio doloroso che ha colpito molto gli appassionati di ...