Chissà come sarà la scuola che verrà: di sicuro una cosa l’abbiamo capita (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31 dicembre a scuola non significa nulla, non finisce l’anno, non finisce il quadrimestre, è un giorno di pausa didattica, un giorno di passaggio. Eppure l’idea che questo 31 dicembre si porti via il 2020 un’idea di fine la dà. Che tenerezza che mi fa la me stessa dello scorso anno, quella che a dicembre aveva come massima preoccupazione dare a tutti il secondo voto di storia prima delle vacanze di Natale. Quella che si portava a casa per le vacanze tutti i pacchi di verifiche da correggere e che si divertiva a leggere sui giornali le solite polemiche sulla scuola. A dicembre in genere si parlava di scuola soltanto per l’immortale diatriba sui compiti delle vacanze (darli? non darli? darne troppi? non darne affatto?) con conseguente dibattito tra sostenitori della teoria che “a scuola oggi non si fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31 dicembre anon significa nulla, non finisce l’anno, non finisce il quadrimestre, è un giorno di pausa didattica, un giorno di passaggio. Eppure l’idea che questo 31 dicembre si porti via il 2020 un’idea di fine la dà. Che tenerezza che mi fa la me stessa dello scorso anno, quella che a dicembre avevamassima preoccupazione dare a tutti il secondo voto di storia prima delle vacanze di Natale. Quella che si portava a casa per le vacanze tutti i pacchi di verifiche da correggere e che si divertiva a leggere sui giornali le solite polemiche sulla. A dicembre in genere si parlava disoltanto per l’immortale diatriba sui compiti delle vacanze (darli? non darli? darne troppi? non darne affatto?) con conseguente dibattito tra sostenitori della teoria che “aoggi non si fa ...

