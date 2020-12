Chiara Lubich-L’amore vince tutto il film tv su Rai 1 | trama e storia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver messo nella classifica delle dieci fiction più viste nel 2020, ben dieci titoli di Rai 1, la rete si prepara a iniziare alla grandissima anche il nuovo anno. Inaugura il 2021 lo show di Bolle il prime time della rete e poi la palla passa a Cristiana Capotondi che vestirà i panni dinellatv in onda il 3 gennaio 2021 dal titolo. Laraccontata in questotv in una sola serata è quella di una giovane maestra che si dedicava ai suoi bambini ma che la seconda guerra mondiale segna per sempre.non capisce i perchè di tanta sofferenza, del dolore, della distruzione e trova conforto solo in Dio. Una figura carismatica che ha ...