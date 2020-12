Chiara Ferragni e Federico Lucia, la bellezza della normalità (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi è il 31 dicembre 2020, un giorno come tanti, di un anno diverso da tutti. Un anno che ci ha provati, temprati, messi con la spalle al muro, chiusi in casa, vestiti di mascherine e ricoperti di igienizzante. Ma è anche lo stesso anno che ci ha fatto riscoprire il piacere delle piccole gioie, la bellezza di un sorriso, il calore degli abbracci, il profumo della primavera, che non lo sapeva, il senso di libertà del mare e l’appartenenza. Ci sono stati i canti, le poesie e la musica dai balconi, le dirette su Instagram, le videochiamate per sentirsi meno soli, gli aperitivi su zoom, poi è arrivata la didattica a distanza, il primo esame di stato senza la cena dei cento giorni, senza commissione, senza genitori ammassati fuori dalle aule, senza viaggi con lo zaino in spalla in giro per il mondo. È stato un anno di mancanze, impossibile dire il ... Leggi su dilei (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi è il 31 dicembre 2020, un giorno come tanti, di un anno diverso da tutti. Un anno che ci ha provati, temprati, messi con la spalle al muro, chiusi in casa, vestiti di mascherine e ricoperti di igienizzante. Ma è anche lo stesso anno che ci ha fatto riscoprire il piacere delle piccole gioie, ladi un sorriso, il calore degli abbracci, il profumoprimavera, che non lo sapeva, il senso di libertà del mare e l’appartenenza. Ci sono stati i canti, le poesie e la musica dai balconi, le dirette su Instagram, le videochiamate per sentirsi meno soli, gli aperitivi su zoom, poi è arrivata la didattica a distanza, il primo esame di stato senza la cena dei cento giorni, senza commissione, senza genitori ammassati fuori dalle aule, senza viaggi con lo zaino in spalla in giro per il mondo. È stato un anno di mancanze, impossibile dire il ...

