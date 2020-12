Chiara Ferragni: «Addio 2020, anno della paura e del coraggio» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31 dicembre è sempre tempo di bilanci e buoni propositi. Ancora di più quest’anno, nel dire addio al 2020, anno pandemico, anno difficile. E questa è la lista che Chiara Ferragni, 33 anni, influencer più famosa d’Italia, imprenditrice e presto mamma bis, ha voluto condividere con i suoi 22 milioni e passa di follower. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31 dicembre è sempre tempo di bilanci e buoni propositi. Ancora di più quest’anno, nel dire addio al 2020, anno pandemico, anno difficile. E questa è la lista che Chiara Ferragni, 33 anni, influencer più famosa d’Italia, imprenditrice e presto mamma bis, ha voluto condividere con i suoi 22 milioni e passa di follower.

xtaylorswifh : mi è scesa una lacrimuccia guardando il video di chiara ferragni e fedez. la gente può continuare a criticarli quan… - CColabene : RT @lostinmndes: Comunque io vorrei ringraziare pubblicamente chiara e fedez (tutta la famiglia ferragni tbh) perché sono stati un’ottima c… - voguefede : Chiara Ferragni e Fedez hanno dominato la quarantena e in generale tutto l’anno e chi dice il contrario mente - clariceorsini_ : mi dispiace per voi se vi chiamate matilde, perché io vi chiamerò sempre matilda per colpa del cane di chiara ferragni - emoryhiIIs : chiara ferragni mi ha fatta piangere con quel post, grazie chiara ti amo -

