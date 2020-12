Chi è Rocco Hunt? Il tanto amato rapper partenopeo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rocco Hunt è un rapper di spregiudicato talento. Di sangue salentino ma molto influenzato dalla scena napoletana, con una metrica invidiabile, incastri di spessore e un flow martellante. Unendo rap, hip hop e pop è riuscito a piacere a una grande fetta di pubblico, anche grazie alle sue canzoni amorose e sentimentali, legate molto spesso a Napoli. Andiamo a scoprire alcune peculiarità e curiosità dell’amato artista partenopeo di grande successo. Rocco Hunt: Biografia Rocco Pagliarulo all’anagrafe, Rocco Hunt nasce a Salerno, il 21 novembre 1994 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuto nel quartiere Pastena con papà Giovanni Pagliarulo e mamma Alfonsina. Ha due fratelli, Francesco e Gabriele. Dopo essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)è undi spregiudicato talento. Di sangue salentino ma molto influenzato dalla scena napoletana, con una metrica invidiabile, incastri di spessore e un flow martellante. Unendo rap, hip hop e pop è riuscito a piacere a una grande fetta di pubblico, anche grazie alle sue canzoni amorose e sentimentali, legate molto spesso a Napoli. Andiamo a scoprire alcune peculiarità e curiosità dell’artistadi grande successo.: BiografiaPagliarulo all’anagrafe,nasce a Salerno, il 21 novembre 1994 sotto il segno dello Scorpione. Cresciuto nel quartiere Pastena con papà Giovanni Pagliarulo e mamma Alfonsina. Ha due fratelli, Francesco e Gabriele. Dopo essere ...

