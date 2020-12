Chi è Anna Dan? La bellissima moglie di Gianni Morandi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Anna Dan è nata l 12 ottobre del 1957 a Bologna ed è la bellissima seconda moglie del famoso cantante italiano Gianni Morandi. Una carriera nel campo della fotografia che non è da sottovalutare, la Dan ha sempre amato le foto. Nei primi anni del suo lavoro è stata dirigente presso un’azienda informatica; oltre questo non si hanno molte notizie su di lei, ma dal suo profilo di Instagram si possono capire i suoi interessi, prima tra tutti passare del tempo con la sua famiglia, ma anche la letteratura, il mare e soprattutto la cucina. Molto famosa per essere soprattutto la moglie del cantante di “Fatti mandare dalla mamma”, è felicemente innamorata di suo marito. I due si sono conosciuti in un campo di calcio a Monghidoro nei pressi di Bologna; lui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)è nata l 12 ottobre del 1957 a Bologna ed è lasecondadel famoso cantante italiano. Una carriera nel campo della fotografia che non è da sottovalutare, laha sempre amato le foto. Nei primi anni del suo lavoro è stata dirigente presso un’azienda informatica; oltre questo non si hanno molte notizie su di lei, ma dal suo profilo di Instagram si possono capire i suoi interessi, prima tra tutti passare del tempo con la sua famiglia, ma anche la letteratura, il mare e soprattutto la cucina. Molto famosa per essere soprattutto ladel cantante di “Fatti mandare dalla mamma”, è felicemente innamorata di suo marito. I due si sono conosciuti in un campo di calcio a Monghidoro nei pressi di Bologna; lui ...

TntLuca : @anna_salvaje Ma due anni fa chi poteva immaginare una cosa del genere? - allcyclists : @anna_salvaje Un libro tutto da ingoiare. Chi ingoia a capodanno… - anna__mia20 : RT @bladistic: @anna__mia20 @_____1__4_Paris @LadyStefy___ @chiamatemiCi Una volta una donna di un'intelligenza straordinaria, una donna co… - pick_and_roll_ : RT @anna_salvaje: Pare che chi legga un porno a Capodanno poi faccia l'amore tutto l'anno. (Non so se è vero, ma voi diffondete la voce, a… - fattoappelloso : RT @anna_salvaje: Pare che chi legga un porno a Capodanno poi faccia l'amore tutto l'anno. (Non so se è vero, ma voi diffondete la voce, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Anna Chi è Anna Dan? La bellissima moglie di Gianni Morandi Metropolitan Magazine Italia Il 1° gennaio visita Ziberna-Cisint nei due ospedali

I due sindaci saranno al San Polo e al San Giovanni di Dio per esprimere il loro grazie a chi lavora in prima linea contro il Covid-19 ...

S. Anna Hospital, Sos ai parlamentari: “Stiamo morendo”

Il Sant'Anna Hospital lancia un appello ai parlamentari calabresi. "La straordinaria storia del S. Anna Hospital - si legge in un documento - rischia di finire. La nostra struttura riconosciuta e cert ...

I due sindaci saranno al San Polo e al San Giovanni di Dio per esprimere il loro grazie a chi lavora in prima linea contro il Covid-19 ...Il Sant'Anna Hospital lancia un appello ai parlamentari calabresi. "La straordinaria storia del S. Anna Hospital - si legge in un documento - rischia di finire. La nostra struttura riconosciuta e cert ...